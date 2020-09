Požáry v americkém státě Kalifornie jsou nejhorší od roku 1987. Letos zatím shořelo přes 8000 km², což odpovídá rozloze Plzeňského kraje. Kvůli silnému větru hasiči varují před vysokým nebezpečím požárů téměř na celém území státu. (CBC)

#RedFlagWarning in effect today through Wednesday in much of California due to strong winds, low humidity and high temperatures. This is #CriticalFireWeather so use caution when outdoors. https://t.co/upBwccxXFO pic.twitter.com/tDd8NBwIkG

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 8, 2020