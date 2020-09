Americký prezident Donald Trump řekl na vystoupení v Jižní Karolíně, že pokud by se Kamala Harrisová, demokratická kandidátka na viceprezidentku, stala prezidentkou, „byla by to pro USA urážka. Nikdo ji nemá rád“. (MarketWatch)

Kamala Harrisová se po prvním kole televizních debat vyšplhala až na druhé místo ve voličských preferencích velmi těsně za Joea Bidena. Dnes je jeho viceprezidentskou kandidátkou a první nebělošskou Američankou na této pozici. Foto: Gage Skidmore, Flickr