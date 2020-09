Dva členové Koordinační rady běloruské opozice, kteří na rozdíl od své kolegyně Kalesnikavové opustili Bělorusko a jsou na Ukrajině, na tiskové konferenci v Kyjevě popsali dramatické události posledních hodin. Kalesnikavová na hranicích utekla z auta okýnkem.

Родненков и Кравцов подробно рассказывают о своём задержании в Беларуси после того, как они съездили на квартиру Колесниковой и убедились, что ее там нет. Видео: Ольга Мусафирова / «Новая газета» pic.twitter.com/FImV0atwBv — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 8, 2020

Výkonný tajemník Koordinační rady Kravcov a její tiskový mluvčí Rodněnkov potvrdili, že byli zatčeni poté, co na základě informací od novinářů šli včera pátrat po své kolegyni Kalesnikavové. Sice se jí nedovolali, ale s pomocí aplikace zjistili, že její telefon je u ní v bytě. Jeli tam, ale nikdo jim neotevřel. Když vycházeli z domu, neznámí lidé je donutili usednout do mikrobusu a odvezli na policejní stanici. Nasadili jim pouta a na hlavy dali černé pytle.

Ivanu Kravcovovi ukázali policisté dokumenty, které jakoby mají dokazovat, že se dopouštěl ve svých zaměstnáních opakovaně trestné činnosti.

Pak se policisté začali zajímat o to, zda je možné Maryji Kalesnikavovou odvézt do zahraničí v zájmu „deeskalace situace v Bělorusku“.

Podle obou mužů Kalesnikavová s nimi už dříve posuzovala odjezd do zahraničí a všichni se shodli na tom, že je třeba se pokusit zůstat v Bělorusku.

Zároveň Kravcov pochopil, že Kalesnikavovou se budou snažit dostat ze země i násilím.

Oba muže odvezli do budovy tajných služeb KGB, kde do jiného automobilu naložili i Kalesnikavovou a vyrazili k přechodu na Ukrajinu Alexandrovka.

Rodněnkov v tu chvíli už souhlasil s emigrací. Na hranici jeli každý ve zvláštním autě. Do jednoho vozu si měli přesednout v neutrální zóně.

Když se muži sešli v jednom autě, uviděli, že k nim vedou i Maryji. Vzpírala se. Silou ji strčili na zadní sedadlo a zavřeli dveře. „Křičela, že nikam nepojede,“ popsal situaci Rodněnkov. „Když uviděla v autě svůj pas, hned ho rozervala na spoustu maličkých kousíčků. Ty kousky vzala, ještě rozemnula a vyhodila okýnkem na mladé lidi, co stáli kolem. Pak to okno víc otevřela a vylezla jím ven. Vydala se zpět směrem k běloruské hranici.“

Kravcov, který seděl za volantem, měl pokyn ihned, jakmile Kalesnikavová usedne do vozu, odjet na ukrajinské území. Když ale Maryja z auta utekla, situace se změnila. Muži ji chytli a odvedli do přistaveného mikrobusu.

Rodněnkov a Kravcov podle svých slov pochopili, že nyní, bez Kalesnikavové, je běloruské bezpečnostní síly na Ukrajinu už nepustí. Naopak, budou zřejmě opět zatčeni. „Spatřil jsem, jak se k nám z lesa blíží modrý mikrobus. Pochopili jsme, že situace se pro nás nevyvíjí dobře, dupnul jsem na plyn a elegantním manévrem jsme rychle, silou všech 320 koňských sil ujeli příslušníkům, kteří obklíčili automobil… „, uvedl Kravcov. Podle něj policejní mikrobus jim naštěstí nestačil zablokovat cestu. Mezi běloruskou a ukrajinskou závorou je skoro 9 kilometrů.

„Oni sedli do aut a jeli za námi,“ popisuje dramatickou honičku. „Viděli jsme to a s maximální rychlostí jsme se přibližovali k závoře. Tam na nás čekali velmi vlídní a chápaví pracovníci pohraničních jednotek Ukrajiny. Za to jim patří velký dík.“

Na hranicích problém Bělorusové neměli i proto, že je běloruská policie vybavila všemi potřebnými doklady včetně testu na koronavirus a pojištění. Pro oba byly v autě také připraveny letenky do Turecka, pro Kalesnikavovou do Mnichova s přestupem ve Vídni. Během cesty na hranici si policisté letenky ofotili. Kravcov se domnívá, že nyní budou demonstrovány jako důkaz, že opoziční politici chtěli sami emigrovat a na tuto akci se pečlivě připravili.

V tuto chvíli není známo, kde se Kalesnikavová nachází. (tut.by)