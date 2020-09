Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navrhli prezidentovi odvolání Petra Rafaje z čela ÚOHS. „Úřad potřebuje restart,“ vysvětlil Hamáček. Zeman se chce sejít také s Rafajem, pak rozhodne.

„Pan prezident, jak všichni víte, je člověk, který prosazuje zásadu vyslechnout si obě strany. Ujistil nás, že velmi rychle, snad příští týden se sejde s předsedou Rafajem, vyslechne si ho a potom se rozhodne,“ doplnil Hamáček.

Podle Babiše je důvodů pro odvolání Rafaje z čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže více. „Všichni je známe. Soud rozhodl v neprospěch ÚOHS ve sporu s Ústeckým krajem,“ doplnil předseda vlády.

Podle Hamáčka sice Rafajův mandát končí za přibližně deset měsíců, situace by ale podle jeho slov měla být vyřešena dříve. „Pro úřad samotný i hospodářskou soutěž by bylo jednodušší a přínosnější, kdyby se to vyřešilo rychleji,“ dodal.