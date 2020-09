Donald Trump nazval v proslovu ke Svátku práce prezidentského kandidáta Joea Bidena „hlupákem“ a řekl, že jeho vláda zvládla pandemii „vynikajícím způsobem“. USA mají nejvyšší počet nakažených a v přepočtu na obyvatele jsou deváté v počtu obětí.

Trump prohlásil, že před proslovem mluvil s Američany, kteří jsou „nadšeni tím, co se v zemi děje“, a že vakcína proti koronaviru bude brzy. „Možná ještě před tím výjimečným dnem, vy víte, o kterém mluvím,“ řekl americký prezident.

Kandidátka na viceprezidentku Kamala Harissová už dříve prohlásila, že se v žádném případě nenechá očkovat vakcínou, kterou doporučil prezident, aniž by zároveň měla schválení zodpovědnými vědeckými institucemi.

„Pro mě? Čím dřív, tím líp,“ řekl Trump. Poté vyzval reportéra agentury Reuters, který mu pokládal otázku, aby si sundal roušku.

Trump demands that @jeffmason1 take off his mask before he takes a question from him pic.twitter.com/erZxOZX9wX

— Aaron Rupar (@atrupar) September 7, 2020