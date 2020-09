Běloruský prezident Alexander Lukašenko by se tváří v tvář masovým demonstracím mohl vzdát nezávislosti své země a přistoupit na hlubší integraci s Ruskem. Podle agentury Reuters to prohlásil litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius.

Ruský prezident Vladimir Putin dlouhodobě usiluje o užší vazby s Běloruskem v rámci svazového soustátí a tento záměr zopakoval naposledy minulý měsíc. Lukašenko to dosud odmítal a obviňoval Moskvu, že chce jeho zemi pohltit. Jeho současná pozice je však oslabená vlivem protestů proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, které opozice označuje za zfalšované.

„(Rusko) nyní rychle dokončí to, co nebylo schopno udělat za 20 let. A to je velice znepokojivé,“ řekl Linkevičius v litevské televizi. Integrační proces mezi dvěma bývalými sovětskými republikami „lze stěží zastavit“, dodal s tím, že Lukašenko pro takový krok nemá „morální ani politické ospravedlnění“.

Podle Linkevičiuse, jehož země vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu v roce 1990 a nyní je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, by užší svazek mezi Minskem a Moskvou mohl vést k rozmístění ruské armády v Bělorusku. Takový krok by vyžadoval „mandát od (běloruských) občanů“, bez něj by se podle litevského ministra jednalo o „cestu k dalšímu napětí“.

Putin koncem srpna oznámil, že na Lukašenkovu žádost vytvořil „zálohu“ bezpečnostních sil, která by měla zasáhnout v Bělorusku, pokud by se tamní situace vymkla kontrole. Lukašenko, který ještě nedávno vyčítal Moskvě údajné ekonomické křivdy, na oplátku na veřejnosti podle listu Kommersant hovořil o rusko-běloruském bratrství a o „společné vlasti dvou národů, sahající od Brestu po Vladivostok“. (ČTK)