Babiš: Hygiena uvažuje o trasování jen vážných případů koronaviru

Hygienici podle premiéra Babiše uvažují o tom, že nebudou trasovat všechny kontakty, ale pouze vážné případy. Velké množství lidí v karanténě podle premiéra nemá příznaky. Jasno by mělo být do pátku.

Premiér Andrej Babiš. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

O záměru hygieniků podle premiéra informoval vládu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který by měl v příštích dnech závěr oznámit. „My konkrétní rozhodnutí nemáme,“ řekl Babiš s tím, že člověk by nemusel do karantény, pokud má nasazený respirátor. „Je to nový přístup hygieny, která ho do pátku upřesní,“ dodal Babiš.