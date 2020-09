Brusel vyzval Velkou Británii, aby dodržela brexitovou dohodu. Informace, že Londýn v případě neúspěchu současných jednání dříve dohodnutá pravidla nedodrží, dnes přinesla britská média.

Evropská unie je znepokojena informacemi, podle nichž se Británie chystá nedodržet některé části brexitové dohody. Britská média přinesla v posledních hodinách zprávy o tom, že se Londýn v případě krachu současných vyjednávání nebude řídit dříve dohodnutými pravidly o státní pomoci firmám a celním režimu v Severním Irsku. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes před začátkem dalšího kola rozhovorů Londýn nepřímo vyzvali, aby svůj závazek dodržel.

List Financial Times a po něm deník The Guardian s odkazem na zdroje z britské vlády napsaly, že kabinet premiéra Borise Johnsona chystá pro případ neúspěchu současných vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů zákon, který by zmíněné části právně závazné dohody zneplatnil.

„Všechno, co bylo podepsáno, musí být respektováno,“ řekl dnes Barnier francouzské rozhlasové stanici France Inter s tím, že je zprávami znepokojen. Připomněl, že závazek stvrdil podpisem právě Johnson a ratifikoval jej britský parlament.

„Věřím, že britská vláda převede do praxe dohodu o vystoupení z EU, což je její povinnost podle mezinárodního práva a předpoklad pro jakékoli budoucí partnerství,“ uvedla později na twitteru šéfka unijní exekutivy.

Barnierův tým se tento týden v britské metropoli zapojí do již osmého kola rozhovorů o jednotlivých kapitolách budoucích vztahů. Brusel i Londýn se navzájem obviňují z neochoty ustoupit v klíčových sporných tématech, jimiž jsou pravidla hospodářské soutěže, dohled nad jejich dodržováním či rybolovná práva. Podle hlasů z obou stran jsou naděje na rychlou dohodu velmi malé a možnost krachu rozhovorů stále reálnější.

Barnier dnes konstatoval, že pokud Británie nedodrží výstupní smlouvu, hrozí vznik pevné hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem, čemuž se EU dlouhodobě snaží zabránit. Protokol o Severním Irsku podle něj zajišťuje, že v oblasti se podaří udržet mír, který by rozdělení ostrova mohlo narušit.

Premiér Johnson se během dne podle své kanceláře chystá říci, že pokud nebude dohoda o budoucím uspořádání hotova do říjnového summitu unijních lídrů, měly by se obě strany smířit s tím, že budou od příštího roku fungovat bez ní. Pro Británii je podle něho i tato varianta přijatelnější, než kdyby musela přistoupit na některé unijní požadavky.

Británie opustila evropský blok koncem ledna. Jestliže se do začátku příštího roku nepodaří nové partnerství dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Do konce probíhajícího přechodného období brexitu se Británie dál řídí unijním právem, ačkoli už není členem EU. (České noviny)