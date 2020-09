Přerušení a ukončení některých výrobních procesů kvůli koronaviru by mohlo zapříčinit nedostatek potravin. Vědci České zemědělské univerzity v Praze na to upozorňují a chystají projekt na pomoc se zajištěním potravinové bezpečnosti.

Vědci varují, že by po případné další vlně nákazy mohly chybět základní potraviny jako mouka, máslo nebo maso. Apelují na zvýšení hmotných rezerv státu, které v současné době nelze považovat za dostatečné. Jako příklad uvádějí Izrael. „Je nutné se inspirovat u zemí, které se s výpadky potýkají častěji, a proto jsou schopné se i pružněji adaptovat na krizi. Tak se tomu děje i v Izraeli, kde nyní navyšují zásoby potravin,“ říká profesor Michal Hejcman, který je garantem projektu.

„V případě České republiky asi zatím nemůžeme mluvit o potravinové soběstačnosti, zato potravinová bezpečnost je na pořadu dne. Je nezbytné plánovat, co bychom měli udělat, pokud nám nějaká produkce vypadne. Musíme na to být připraveni,“ upozorňuje koordinátor aktivit a výzkumu Hynek Roubík.

Pandemie se letos projevila mj. nedostatkem pracovních sil v zemědělství. Karanténní opatření ale mohou vyvolat i jiné velké problémy. Například uzavření chemických závodů na výrobu hnojiv. „Současná zemědělská produkce je z 60 procent závislá na hnojivech. Takový výpadek by pak u produkce obilovin znamenal právě šedesátiprocentní snížení,“ varuje profesor Hejcman a připomíná, že ekologické zemědělství nemůže zajistit dostatek potravin pro všechny a bez minerálních hnojiv se v současné době prostě neobejdeme.

Většina agrochemikálií se přitom vyrábí v Číně, takže katastrofický scénář hrozil už na počátku epidemie. Pokud by došlo k zavření těchto provozů, mohl by nastat obrovský problém. Proto by podle univerzitních vědců Evropská unie měla více podporovat návrat některých klíčových výrobních kapacit zpět do Evropy. (ČZU)