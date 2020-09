Pražským hygienikům, kteří se potýkají s největší zátěží, pomohou s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených koronavirem pracovníci hygien z jiných krajů. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru.

Největší zátěž je nyní na pražské hygieně. Oslovili jsme proto ostatní KHS. Díky nástrojům @ChytraKarantena si mohou s navoláváním na dálku navzájem pomoci. Skvěle to zafungovalo v tehdy zasaženém MSK. Místní hygienici teď zase pomohou společně s jižní Moravou a Ústím Praze. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) September 7, 2020

Že pražští hygienici nestíhají trasovat, přiznala na páteční tiskové konferenci ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

„Daří se nám to jen obtížně. Pomáhají nám medici i armáda. Chtěli bychom, aby s každým šlo mluvit do hodiny, ale nejde to zvládnout. Každý s pozitivním výsledkem by měl zůstat v izolaci, vypsat své kontakty a vydržet. Mrzí nás to, ale nejde to zvládat. Máme z toho velké trauma, že to nestíháme. Chtěla bych požádat všechny o shovívavost,“ dodala.