Nebude-li dohoda o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií hotová do říjnového summitu unijních lídrů, pak by se obě strany měly smířit s krachem jednání a „jít dál“. Před novým blokem rozhovorů mezi vyjednávacími týmy to dnes řekne britský premiér Boris Johnson.

Avizovala to jeho kancelář. Irský ministr zahraničí Simon Coveney zároveň varoval Londýn v souvislosti se zprávou deníku Financial Times (FT), podle níž britská vláda chystá zákon, který by zneplatnil části brexitové dohody.

Británie po lednovém formálním vystoupení z EU už několik měsíců se „sedmadvacítkou“ jedná o podobě budoucího partnerství, rozhovory se ale ukazují být podobně složitými jako ty o „rozvodové dohodě“. Necelé čtyři měsíce před koncem vyjednávacího období se návrhy dvou stran v některých bodech stále výrazně rozchází, zejména se mluví o neshodách kolem společných pravidel hospodářské soutěže a přístupu unijních rybářů do britských vod. (ČTK)