Boeingu společnosti Atlas Air vysadil v sobotu po startu z Honolulu pravý motor. Ozývaly se z něj rány a šlehaly plameny. Posádka stroje s 212 lidmi na palubě, původně směřující na Guam, dokázala na jeden motor nouzově přistát na Havaji. (Aviation Herald)

