Prezident Miloš Zeman označil cestu šéfa Senátu na Tchaj-wan za „klukovskou provokaci“. Řekl to v pořadu Partie na Prima CNN. „Nebudu ho zvát na porady nejvyšších ústavních činitelů,“ dodal Zeman.

„Každého čtvrt roku svolávám na Hrad poradu ústavních činitelů k zahraniční politice. Účelem je sjednotit názory na zahraniční politiku, dosáhnout kompromisu tak, aby byla politika jednotná. Já sám jsem minimálně dvakrát to hlasování prohrál,“ řekl Zeman s tím, že cestu na Tchaj-wan odmítli všichni kromě Miloše Vystrčila (ODS).

„Cestu na Tchaj-wan mu odmítli všichni. On přesto na Tchaj-wan jel. Vyvozuji, že není důvod, aby se Vystrčil nadále účastnil porad ústavních činitelů. Nebudu ho tedy zvát. Kdo nerespektuje pravidla, nemůže tuto hru hrát,“ doplnil Zeman. Vystrčil podle něj svým postojem ukázal, že si myslí, že je víc než ostatní.

Samotná senátní mise na Tchaj-wan podle Zemana nic pozitivního nepřinese. „Měli jsme a máme s Tchaj-wanem celou řadu technických a ekonomických kontaktů. Nikomu to nevadilo, ani Číně. Když to přerostlo do politických kontaktů a když pan Vystrčil označil Tchaj-wan za samostatný stát, je to hrubá politická chyba,“ kritizoval kroky šéfa Senátu Zeman.

Ostrá reakce čínské strany, která oznámila, že Vystrčila donutí zaplatit za tuto cestu vysokou cenu, je podle Zemana výhrůžka. „Pro chování předsedy Senátu nemám žádné pochopení, pokud jde o čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal,“ řekl Zeman.

Prezident lže, říká šéf Senátu

Šéf Senátu Vystrčil respektuje rozhodnutí prezidenta, že jej nebude zvát na koordinační schůzky o zahraniční politice. Dodal ovšem, že Zeman o něm v pořadu Prima CNN lhal.

„Pan prezident třikrát lhal,“ řekl Miloš Vystrčil. „Na setkání nejvyšších ústavních činitelů jsme zvažovali, zda budeme požadovat odvolání čínského velvyslance v Praze. Nehlasovali jsme o cestě na Tchaj-wan,“ vysvětlil Vystrčil. Prezident Zeman přitom na Primě řekl, že se o cestě hlasovalo.

Šéf horní komory doplnil, že mu v rámci debaty bylo doporučeno, ať nejezdí. Za druhou lež označil Vystrčil prezidentova slova, že se každého čtvrt roku schází nejvyšší ústavní činitelé. „Já bych názor nezměnil, ale není dobré manipulovat fakty,“ řekl Vystrčil.

Za největší lež Vystrčil označil, že měl Tchaj-wan označit za samostatný stát. „Řekl jsem, že mi to nepřísluší a je to věcí vlády. Velmi mě to mrzí,“ řekl Vystrčil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že cesta Miloše Vystrčila byla motivována krajskými volbami. „Budeme to tak Číňanům vysvětlovat“, řekl Babiš v Prima CNN. Vystrčil to označil za „absurdní a absolutní nesmysl“.