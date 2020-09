Prezident podpořil jednorázový bonus pro důchodce i živnostníky. Vyslovil se naopak proti snížení daní, jak to plánuje vláda. „To, co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovými úlevami, které by byly trvalé. Příkladem je 15% sazba z příjmů,“ řekl Zeman. Podle prezidenta by z rozpočtu vypadlo 70 až 90 miliard korun.