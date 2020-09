„Nepodléhejte panice,“ vyzval prezident občany v souvislosti s koronavirem. Roušky by podle něj měly být povinné pouze v ohniscích nákazy. Vláda podle něj dělá, co může. Řekl to v pořadu Partie na CNN Prima.

Prezident Miloš Zeman pokládá za správné, aby bary a restaurace v Praze zavíraly o půlnoci. Podpořil tak nařízení, která začnou platit v Praze polovině příštího týdne. Doplnil, že podle jeho názoru nejsou dobrá plošná opatření a nemá se „vypínat“ ekonomika.