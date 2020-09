„Trumpova nenávist vůči Obamovi byla tak extrémní, že si najal „Faux Bama“, Obamova dabléra, a natočil video, jak jej ponižuje při pohovoru a následně vyhodí,“ cituje úryvek z chystané knihy prezidentova exprávníka Michaela Cohena stanice CNN.

NEW: In upcoming book, Michael Cohen writes Donald Trump's disdain for Obama was so extreme he hired a "Faux-Bama" to participate in a video in which he "ritualistically belittled the first black president and then fired him." He includes this photo: https://t.co/LGrqsUUrY2 pic.twitter.com/otwYW8VSmQ

— Pervaiz Shallwani (@Pervaizistan) September 6, 2020