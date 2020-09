Do konce letošního roku lze v celosvětovém měřítku zabránit 770 tisíc úmrtí nemocných s covidem-19, pokud se budou dodržovat prověřená ochranná opatření jako je nošení roušek a udržování sociálního odstupu.

V globální projekci vývoje pandemie covidu-19 to uvedl Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě v americkém Seattlu.

Podle této prognózy by mohlo do 1. ledna 2021 na celém světě s covidem-19 zemřít 2,8 milionu lidí, tedy ve srovnání se současnou situací téměř další dva miliony. Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že do dneška zemřelo na celém světě 875 510 lidí s covidem-19 a koronavirovou infekcí se nakazilo více než 26,6 milionu osob. Podle odhadů IHME by mohlo v prosinci denně umírat až 30 tisíc lidí.

Šéf IHME Christopher Murray očekává „smrtící prosinec, zejména v Evropě, ve Střední Asii a v USA“. „Věda hovoří jasně a důkazy jsou nezvratné: přenosu viru napomáhá bránit nošení roušek, dodržování odstupu mezi lidmi a omezení shromažďování,“ dodal Murray. (ČTK)