Od středy 9. září platí v Praze zákaz nočního provozu barů a restaurací, a to od půlnoci do šesté hodiny ráno. V prostorách obchodů a nákupních center bude povinné nošení roušek, oznámila pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Povinnost nošení roušek pak zůstává v metru i vestibulu, nádražních budovách a v areálu pražského letiště.

Od 14. září pak pražská hygiena vyhlásila další mimořádné opatření, to se týká nošení roušek ve společných prostorách všech škol – chodby, záchody, budovy.

„Chtěli jsme se vyhnout ekonomickým ztrátám u barů a dát občanům čas, aby se na nová opatření připravili. Stejně tak školy. Nechtěli jsme je zaskočit,“ uvedla Jágrova na dotaz, proč jsou opatření v Praze zaváděna od 9., resp. 14. září.

Jágrová také na tiskové konferenci vysvětlovala, proč hygiena nezakázala návštěvy například v pobytových zařízeních pro seniory.

„Chceme je chránit jinak. Těšíme se na to, že budou nové rychlotesty, které chceme využít k testování personálu i obyvatel. Nechceme traumatizovat obyvatele sociálních zařízení tím, že bychom zakazovali návštěvy,“ doplnila.

U trasování na ministerstvu zdravotnictví, kde se nákaza covid-19 tento týden prokázala u hlavní hygieničky Jarmily Rážové, zatím k posunu nedošlo. „Onemocněli pouze blízcí pracovní kolegové paní náměstkyně,“ dodala.

Hlavní město Praha je podle Jágrové nejhorší v trasování. „Daří se nám to jen obtížně. Pomáhají nám medici i armáda. Chtěli bychom, aby s každým šlo mluvit do hodiny, ale nejde to zvládnout. Každý s pozitivním výsledkem by měl zůstat v izolaci, vypsat své kontakty a vydržet. Mrzí nás to, ale nejde to zvládat. Máme z toho velké trauma, že to nestíháme. Chtěla bych požádat všechny o shovívavost,“ dodala ještě.