Britští vědci vyvíjejí testy na covid-19, které by měly ukázat výsledky během 20 minut. Na jejich výzkum přispívá i vláda, která si od toho slibuje zavedení do širší praxe. Prý by k tomu mohlo dojít na konci letošního roku.

Vláda podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka do výzkumu testů vloží 500 milionů liber (14,8 miliardy korun). (Reuters)