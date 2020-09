Premiér Babiš (ANO) řekl, že by stát měl plošně distribuovat roušky a respirátory. Ty by měly putovat zejména k seniorům prostřednictvím České pošty. Babiš o tom chce mluvit na pondělním jednání vlády.

„Máme dostatečné zásoby roušek i respirátorů a myslím, že senioři by měli od nás dostat ty respirátory dvojky (FFP2, pozn. red.). Co se týče roušek, těch máme až 75 milionů, tam by bylo nutné to dobře promyslet, byla by to otázka dohody,“ řekl dnes předseda vlády Rádiu Impuls.

Vláda přitom podobný krok slibovala již během jarního šíření koronaviru. V březnu se kabinet vyjádřil, že rozešle poštou každému občanovi roušku. Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků ale svůj příslib nesplnil.

Ministr vnitra Jan Hamáček to pro Deník N komentoval tak, že jednorázové roušky se nakonec rozhodl stát nedistribuovat na doporučení ministerstva zdravotnictví. „To řeklo, že je lepší, výhodnější či účinnější, když se používají látkové roušky, které se dají přeprat a vyžehlit. To byl názor ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Hamáček. (iDnes, Deník N)