Americký dobrodruh David Blaine dnes vzlétl z města Page v Arizoně pouze za pomoci heliových balonů. Chce vylétnout do výšky pěti a půl kilometru, pro přistání použije padák. Svůj let živě vysílá na internetu. (AZCentral)

Well.. David Blaine strapped himself to some helium balloons and took flight a few minutes ago. pic.twitter.com/rcUad0FHE8

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) September 2, 2020