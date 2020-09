Trumpův exprávník Michael Cohen popřel, že by zveřejnil nahrávky, na nichž si mu moderátor stanice CNN Chris Cuomo stěžuje na obvinění ze sexuálního obtěžování. Ty včera ve vysílání zveřejnil moderátor konkurenční Fox News Tucker Carlson.

„Jediný, kdo ty nahrávky má, je ministerstvo spravedlnosti, prezident a Trump Organisation,“ napsal Cohen na svůj Twitter. „Nedal jsem nikomu svolení, aby je předali stanici Fox News nebo nikomu jinému,“ dodal s tím, že je za tím podle něj snaha prezidenta zdiskreditovat ho před vydáním jeho očekávané knihy.

Na nahrávce, kterou si pořídil Cohen, si moderátor Cuomo, bratr newyorského guvernéra Andrewa Cuoma, stěžuje, že je obviňován ze sexuálního obtěžování. „Vypadám snad jako někdo, kdo to má zapotřebí?“ říká na záznamu Cuomo rozčileně poté, co zmínil, že se o něm říká, že „láká ženy na hotelu v rozepnutém županu“.

„Ale proč ne,“ odvětí mu na záznamu Cohen.

Tucker Carlson aired a tape recording between CNN’s Chris Cuomo and Michael Cohen on his show tonight. In it, Cuomo complains about media questioning him over sexual misconduct allegations. pic.twitter.com/Gj4Pj8GlJn

— Daily Caller (@DailyCaller) September 2, 2020