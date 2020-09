Saúdská Arábie povolí letadlům z Emirátů přelétat přes její území „do všech zemí“. Fakticky to znamená převratné umožnění letů do Izraele. Emiráty jsou těsným spojencem Arábie. Ta však zatím odmítá navázat s ním vztahy jako ony.

První let už proběhl na konci srpna, kdy do Emirátů odletěla z Tel Avivu americká a izraelská delegace. (Reuters/Al-Arabíja)