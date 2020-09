V srpnu by ve sněmovních volbách vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenty. Druzí by skončili Piráti s 12,5 procenty a za nimi ODS s 11 procenty. Oproti březnovému výsledku si polepšili sociální demokraté, ČSSD by volilo 9,5 procenta lidí. Ukázal to průzkum společnosti Median.

Srpnový volební model. Foto: Median

SPD by dostala 7,5 procent hlasů a KSČM 7 procent. Do Sněmovny by se dostala i TOP 09 s 6,5 procenty a těsně i lidovci a STAN.

Hnutí ANO má největší podporu mezi voliči nad 65 let. V této věkové kategorii hnutí podporuje 48,7 procent, ve věkové kategorii 18 až 24 let by hnutí získalo podporu pouze u 3,6 procenta. (Median)