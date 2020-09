Tchaj-wan oznámil, že změní vzhled svých cestovních pasů. Důvodem je častá záměna za čínské pasy. Na stávajících dokumentech je anglicky psaný název země Republic of China (Čínská republika), od ledna tam bude pouze Taiwan. (Reuters)

The design of the new Taiwan passport, due to apply from Jan 2021, is out. Sadly it does not feature any birds with bubble tea on their heads but does significantly enlarged the word “Taiwan” in English and relegate “Republic of China” to small text enclosing the national emblem. pic.twitter.com/iBLoQewxAP

