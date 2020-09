Ministerstvo financí se zatím nemusí omluvit kvůli Zemanovým výrokům o Ferdinandu Peroutkovi. Nejvyšší soud odložil lhůtu pro omluvu, dokud nerozhodne o dovolání ze strany ministerstva financí. Deníku N to řekl právník vnučky Terezie Kaslové František Vyskočil. O případu píšeme zde.

Pražský městský soud ministerstvu počátkem letošního července uložil, aby se Kaslové omluvilo za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její děd byl autorem článku „Hitler je gentleman“. Omluvu měl úřad zaslat dopisem a také ji zveřejnit na svém webu. Lhůtu pro omluvu mělo ministerstvo do 18. srpna, oznámilo ale, že do rozhodnutí NS o odkladu vykonatelnosti se omlouvat nebude.