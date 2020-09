Automobilka Škoda odhalila nový elektromobil Enyaq. Vozidlo se bude vyrábět v Mladé Boleslavi, cena v Česku začne těsně nad milionem. Dojezd elektromobilu bude 510 kilometrů a v nabídce výrobce se zařadí mezi SUV Karoq a Kodiaq.

Introducing the Enyaq iV – our first all-electric SUV 🙌 our electric future is here #skoda #EV #TheFuture #ENYAQiV pic.twitter.com/M8PRTbFly7

— ŠKODA UK Media (@SKODAUK_Media) September 1, 2020