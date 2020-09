Podívejte se, co vás čeká v Deníku N zítra:

– Vojtěch: Inspirovali jsme se Texasem, ale virus se všude šíří stejně

– Sněmovní vyšetřování: Šlachtovi celníci zapojili elitní vojáky do akce úplně zbytečně

– Do krajů chce každý třetí poslanec. Strany mají nouzi o lidi, míní politolog

– Jak fungují skryté tunely pašeráků na Slovensko z Ukrajiny

– Zemědělec vrací do krajiny tůně i remízky, platí to z dotací

– Kultura výmazu by mohla zlikvidovat kulturu jako takovou

– Komentář: Kolik dětí teď touží zastřelit si liberála…

– Lidé nejspíš osídlili Ameriku mnohem dříve, míní badatelé

– Skokovský deník: Když hudba a víra na volné noze vystřídají střelbu