Donald Trump i jeho osobní lékař odmítli, že by důvod jeho náhlé sobotní návštěvy kliniky Walter Reed vloni v listopadu byla série „mini“mrtvicí, kterou prezident utrpěl. Spekulace vyvolala nová kniha reportéra deníku New York Times.

V té redaktor Michael Schmidt uvádí, že podle jeho zjištění byl viceprezident Mike Pence uveden do stavu pohotovosti „pro případ, že by bylo potřeba dočasně převzít prezidentství, pokud by měl Trump absolvovat zákrok vyžadující jeho anestezii.“ (Politico)

