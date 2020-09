V srpnu by ve sněmovních volbách vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenty. Druzí by skončili Piráti s 12,5 procenty a za nimi ODS s 11 procenty. Oproti březnovému výsledku si polepšili sociální demokraté, ČSSD by volilo 9,5 procenta lidí. Ukázal to průzkum společnosti Median.