Vicepremiér Havlíček měl test na koronavirus negativní, zůstane ale do konce týdne v domácí karanténě. V neděli podstoupí další test.

„V minulém týdnu se na ministerstvu průmyslu krátce mihla návštěva, která byla později trasována jako pozitivní. Vzhledem k tomu, že jsme se krátce, byť na distanc viděli, nastoupil jsem po dohodě s hygieniky do řádné karantény. Jsem v pořádku, ale nenechávám raději nic náhodě, do konce týdne budu úřadovat z domova. Dnes budou výsledky testů,“ napsal dnes v SMS zprávě Havlíček. (ČTK)