Návštěva Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry

Návštěva předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry. Prohlásil to čínský ministr zahraničí Wang I, který v Berlíně jednal se šéfem německé diplomacie Haikem Maasem.

Peking považuje ostrovní Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a Vystrčilovu cestu za porušení principu jedné Číny. Maas se Česka zastal, když řekl, že hrozby do politiky nepatří a že od mezinárodních partnerů očekává vzájemný respekt.

„Tchaj-wan je čínským teritoriem,“ řekl Wang na tiskové konferenci. „A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat,“ uvedl čínský ministr s tím, v opačném případě by to znamenalo vměšování do vnitřních záležitostí Číny.

„Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit,“ prohlásil Wang, který před novináři opakovaně zdůraznil nutnost dodržování principu jedné Číny.

Německý europoslanec za Zelené Reinhard Bütikofer dnešní Wangovu návštěvu v Berlíně označil za skutečnou výzvu pro Maase. „Bude solidární s Českou republikou kvůli útokům Wanga I?“ položil si Bütikofer otázku na twitteru. Maas se na tiskové konferenci v úvodním prohlášení Česka skutečně zastal. Po tiskové konferenci europoslanec poznamenal, že Maas na čínské hrozby Česku reagoval dobře. (ČTK)