Vojáci budou sázet stromy a sbírat klestí, podle generála dobrovolně

Armáda se na podzim zapojí do obnovy lesů po škodách způsobených suchem, kůrovcem či větrem. Po pomoci při epidemii je to letos další „nevojenský“ úkol uložený vojákům. Nemá to ale narušit výcvik.

Trénink střeleckých dovedností v podání 13. dělostřeleckého pluku při cvičení na Šumavě. Foto: Armáda České republiky

Vojáci budou nasazení na obnovu lesů ve všech čtyřech vojenských újezdech, vyplývá to z dohody náčelníka generálního štábu armády Aleše Opaty a šéfa Vojenských lesů a statků Petra Krále.

„Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí v České republice a pomoci našim partnerům z Vojenských lesů co nejrychleji obnovit stav přírody po rozsáhlých kalamitách z minulých let. Vojenské újezdy nejsou jen prostorem pro výcvik armády. Díky tomu, že se jim po desetiletí vyhýbal intenzivní civilizační rozvoj, jsou také domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů – lokalitami, které patří k nejvzácnějším přírodním celkům. Armáda si to uvědomuje a chce tímto krokem převzít spoluzodpovědnost za obnovu vzácné symbiózy vojska a přírody, kterou narušily v posledních letech klimatické změny,“ cituje tisková zpráva ministerstva náčelníka generálního štábu Aleše Opatu.

Zpráva o kroku hovoří jako o „iniciativě armády“. Vojenské lesy ji podle ředitele Krále vítají.

„Ceníme si společensky zodpovědného postoje příslušníků ozbrojených sil. Díky jejich práci jde o fyzicky zdatné brigádníky, které můžeme využít k obnově lesních porostů v komplikovanějších podmínkách, kde například není možné nasadit strojovou techniku,“ řekl Král.

Tisková zpráva ministerstva dále uvádí, že sázení odstartují v sobotu 5. září ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku příslušníci 153. ženijního praporu s kolegy ze 73. tankového praporu, třetí říjnový víkend se pak do obnovy lesů v újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku zapojí 13. dělostřelecký pluk.

V Boleticích na Šumavě zase 7. listopadu bude v akci jeden z praporů 4. brigády rychlého nasazení, ve stejný den se v újezdu Březina na Vyškovsku do lesa vydají výsadkáři z Chrudimi.

„Výsadba a obnova lesa nebude prováděna na úkor výcviku. Pomoc lesníkům VLS bude realizována na principu dobrovolnosti,“ tvrdí velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung.

Vojáci mají sázet stromy tak, aby se smrkové lesy změnily na druhově pestré, odolnější klimatickým změnám. Kromě sázení stromů mají uklízet klestí, k čemuž jim podle tiskové zprávy vojenské lesy krom jiného zajistí „metodickou podporu“. (Ministerstvo obrany)