Pokud se v Praze objeví další dva případy nákazy koronavirem jako v případě klubu Techtle Mechtle, omezí se v hlavním městě otevírací doba podobných zařízení. Zavřeno by pak musely mít buď od 23., nebo 24. hodiny až do 6 do rána. Uvedla to hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. (Novinky)