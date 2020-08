Premiér Andrej Babiš (ANO) chce při dnešní návštěvě Slovinska apelovat na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby zmírnil rozhodnutí o uzavření hranic pro cizince alespoň vůči turistům se zaplacenými pobyty. Řekl to novinářům před odletem na Bledské strategické fórum.

Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty.

„My využijeme to setkání na to, abychom se hlavně dozvěděli (informace) od maďarského premiéra ohledně toho opatření, které nás teda překvapilo. Budeme na něj apelovat, aby aspoň zmírnil rozhodnutí vůči našim turistům, kteří tam mají již zaplacené pobyty,“ uvedl Babiš, se kterým na fórum odletěl také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Také on chce záležitost řešit se svým maďarským protějškem. (ČTK)