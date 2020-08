Předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila mrzí prohlášení čínského ministra zahraničí, zasahuje podle něj do vnitřních záležitostí České republiky. Přesto věří, že Česko bude mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Vystrčil dodal, že cesta nemá za cíl se proti někomu vymezovat.

Vystrčil to dnes řekl v Tchaj-peji českým novinářům v reakci na slova šéfa čínské diplomacie. Wang I řekl, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny.