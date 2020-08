Podle vedení španělské ligy je smlouva Barcelony s hvězdným Lionelem Messim stále platná. Argentinec tak Barcelonu nemůže opustit zdarma, ale za 700 milionů eur, což je jeho výkupní klauzule.

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑

Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020