🇨🇿🇪🇺 Máme shodu na sankčním seznamu. V tuhle chvíli je na seznamu asi 20 jmen. Není to finální verze. Chceme ho mít připraven do příští Rady ministrů zahraničí. Debata je stále nad zařazením prezidenta Lukašenka. Já si myslím, že by na seznamu být měl, otázkou je, zda už teď. pic.twitter.com/KzmZGo54No

— Tomáš Petříček (@TPetricek) August 28, 2020