„Víte co, za komunistů bylo lepší. Kdo držel ústa a do politiky nerýpal… Ale dneska jsou ty ceny hrozné. Kdyby chtěl člověk dobře žít, chtělo by to aspoň patnáct dvacet tisíc důchodu,“ tvrdí Blažena Mikulková, starousedlice ze Žítkové.