Tisíce lidí v sobotu demonstrovaly v mauricijském hlavním městě Port Louis. Lidé požadovali vyšetření úniku ropy z japonského tankeru a záhadné smrti nejméně 40 delfínů, kteří byli nalezeni poblíž místa úniku. (Reuters)

Today’s protest in Port Louis 🇲🇺❤️ Enough lies-This afternoon we marched as one country. Because of the incompetence of the people in power, we have to deal with the consequences of the oil spill. And we’ve had enough #Mauritius pic.twitter.com/RewepMmRlx

— Uma 🌴 (@umadatalien) August 29, 2020