Tisíce lidí vyšly do ulic města Chabarovsk na ruském Dálném východě, aby protestovaly proti tomu, jak prezident Vladimir Putin zachází s regionální politickou krizí a proti podezření na otravu jeho nejhlasitějšího kritika. Skandovali: „Putine, dej si čaj.“

Naráželi tak na případ opozičního politika Alexeje Navalného, který tento měsíc vážně onemocněl po vypití šálku čaje v letištní kavárně. Čtyřiačtyřicetiletý Navalny byl minulý týden přepraven ze Sibiře do Německa poté, co zkolaboval během letu na Sibiř. Nyní je v lékařsky vyvolaném kómatu v berlínské nemocnici. (Reuters)