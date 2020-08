Policie v Londýně zatkla dva klimatické aktivisty, kteří napsali velkými písmeny slovo „lži“ na vchodové dveře budovy společnosti Shell. Na místě bylo více protestujících, dva muži ve věku 33 a 47 let jsou ve vazbě. (Reuters)

Shell: Lies Lobbying & Greenwashing –

2 #ExtinctionRebellion activists arrested for painting the word ‘LIES’ on the Shell Building this morning. The activists dressed as painters were protesting #Shell lies, lobbying and #greenwashing pic.twitter.com/Ud7TxOdqRa

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) August 28, 2020