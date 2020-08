Zemřel spoluautor amerického animovaného seriálu Scooby-Doo Joe Ruby, bylo mu 87 let. Na seriálu pracoval spolu s Kenem Spearsem. První díly se vysílaly na stanici CBS v letech 1969 až 1976. Navazovala na ně řada dalších. (BBC)

RIP Joe Ruby (1933-2020) 😔

Thank you for giving me wonderful childhood.

At least he’s with Joseph Barbera. pic.twitter.com/zoC7AiWlBj

— Deadpool (@DammitWade) August 28, 2020