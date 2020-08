Výrok „My to zvládneme“ (Wir schaffen das) by dnes Angela Merkelová už nezopakovala. „Tato věta si už žije vlastním životem,“ řekla na své pravidelné letní tiskové konferenci v Berlíně. „Od té doby jsme toho ale zvládli hodně,“ doplnila.

Před pěti lety 31. srpna tato slova kancléřka vyslovila v průběhu uprchlické krize, kdy do Německa přicházely balkánskou cestou desetitisíce uprchlíků.