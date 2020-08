Japonský premiér Šinzó Abe bude vykonávat svou funkci do doby, než bude zvolen jeho nástupce. Oznámil to na tiskové konferenci ke své demisi. Vládní strana by měla o způsobu volby nového lídra rozhodnout příští týden.

Abe jméno svého nástupce nezmínil, spekuluje se ale o bývalém ministru obrany Šigeru Išibovi anebo o lídrovi Liberálně-demokratické strany Fumio Kišidovi, který dříve zastával funkci ministra zahraničí. (Kjódó)