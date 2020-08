Hurikán Laura dnes zasáhl Spojené státy, mimo jiné také stát Louisiana. Ve městě Lake Charles způsobil škody a následný požár v místním chemickém závodě. (Reuters)

Chemical fire erupts at a BioLab plant in Westlake in the aftermath of Hurricane Laura; firefighters are at the scene to control the blaze https://t.co/RDpH7qyOLr pic.twitter.com/xSq1lnHUPs

— Reuters (@Reuters) August 27, 2020