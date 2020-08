Podívejte se, co vás čeká v zítřejším vydání Deníku N:

– Balák už není obviněný ze zpronevěry v Lánech. Zas možná bude

– Automobilky dál čekají na vládní opatření

– Covid, my a chřipka. Budeme tu letos společně

– Venezuela je jako zničená válkou, říká prozatímní prezident Guaidó

– Komentář: O jaké integritě a separatismu to čínští komunisté mluví?

– Co se přesně děje, když nás opouštějí věci, které nám vrostly do života?

Kontext N:

– Pro úkoly do krabice před školou. Covid-19 prohloubí nerovnosti ve vzdělání

– Reportér, který odhalil pravou tvář vietnamské války

– Kult práce se proměnil ve skutečnost. Má kořeny v 90. letech