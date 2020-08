V Minsku zadrželi dvě desítky novinářů, kteří informovali o průběhu protestů. Mezi nimi jsou reportéři Reuters, AP, Svobodné Evropy, různých běloruských médií i fotograf ruské oficiální agentury TASS. V Bělorusku v minulých dnech působila také redaktorka Deníku N. (RBK)

❗️❗️❗️Mass detention of media representatives happening right now on Freedom Square in #Minsk. #Belarus pic.twitter.com/EONLStWiMA

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 27, 2020