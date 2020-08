Británie vyřadí Českou republiku od sobotního rána ze zelených zemí. Češi tak budou muset v zemi podstoupit povinnou karanténu.

„Snažili jsme se přesvědčit britské úřady, aby se tak nestalo. Češi tak mohou do Británie vycestovat, ale musí pak jít povinně do karantény na 14 dní,“ uvedl náměstek ministerstva zahraničí Martin Smolek. Britské ministerstvo dopravy by mělo toto opatření zveřejnit v 18. hodin našeho času.