V amerických státech Louisiana a Texas je kvůli hurikánu Laura více než 394 tisíc odběratelů bez proudu. Hurikán zeslábl ze čtvrtého na druhý stupeň, vítr ale stále dosahuje rychlosti 177 km/h. (CNN)

JUST IN: A reporter had a close encounter with a blast of electricity as Hurricane Laura hit the Gulf Coast Thursday morning. Luckily no one was hurt.

SE-001TH pic.twitter.com/mJ0QqHLTab

— CNN Newsource (@CNNNewsource) August 27, 2020